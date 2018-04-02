Вихлянцева проиграла Зигемунд в первом круге турнира в Чарльстоне

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), уступив немке Лауре Зигемунд в двух партиях — 5:7, 2:6. В первом сете российская теннисистка вела со счётом 4:1.



Поединок продолжался 1 час 36 минут. Зигемунд выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Вихлянцевой 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Подач навылет у Натальи не было.



Следующей соперницей Лауры станет либо японка Наоми Осака (10), либо американка Дженнифер Брэйди.

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