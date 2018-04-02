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Сборная России по теннису сыграла матч на городской парковке

Сборная России по теннису сыграла матч на городской парковке
Теннис / Кубок Дэвиса

2 апреля 2018 года состоялся показательный матч мужской сборной России по теннису на парковке парка «Музеон». Акция символизировала готовность столичной транспортной инфраструктуры к международному спортивному мероприятию — Кубку Дэвиса.

На асфальтовый корт вышли теннисисты российской сборной — Даниил Медведев и Евгений Донской. Прохладная погода и необычное покрытие не смутили спортсменов. Затем к подопечным присоединились тренеры — Игорь Куницын и Игорь Андреев. В парном разряде они сыграли ещё одну партию. Затем компанию профессионалам смогли составить и маленькие гости спортивной игры.

В конце матча спортсмены кинули болельщикам мячи с автографами, также объявили конкурс на лучшее фото в «Инстаграме», победители получат билеты на Кубок Дэвиса, который пройдёт в Москве на Малой спортивной арене «Лужников» 6-7 апреля.

Теннисный матч на парковке парка «Музеон»
Теннисный матч на парковке парка «Музеон»
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