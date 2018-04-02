Шарапова замечена с бойфрендом на шопинге в Нью-Йорке

После недели тренировок в Теннисной академии IMG Ника Боллетьери пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира российская спортсменка Мария Шарапова была замечена 1 апреля, когда в Америке отмечалась католическая Пасха, в нью-йоркском районе Хэмптонс. Фотографии появились в соцсетях.

Шарапова отправилась на шопинг с бойфрендом — известным миллионером Александром Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании.

Источник: Шарапова начала встречаться с британским предпринимателем Гилксом