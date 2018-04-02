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Шарапова замечена с бойфрендом на шопинге в Нью-Йорке

Шарапова замечена с бойфрендом на шопинге в Нью-Йорке
Теннис / WTA

После недели тренировок в Теннисной академии IMG Ника Боллетьери пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира российская спортсменка Мария Шарапова была замечена 1 апреля, когда в Америке отмечалась католическая Пасха, в нью-йоркском районе Хэмптонс. Фотографии появились в соцсетях.

Шарапова отправилась на шопинг с бойфрендом — известным миллионером Александром Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании.

Источник: Шарапова начала встречаться с британским предпринимателем Гилксом
Бойфренд Шараповой, чемпионский чат Азаренко с Весниной и форхенд Бушар
В то время как Шарапова ходит с бойфрендом по галереям, а Азаренко и Веснина тренируются в Индиан-Уэллсе, Маррей лепит снеговика.
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