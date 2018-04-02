Гаврилова одержала волевую победу над Жабер на старте турнира в Чарльстоне

Австралийка Дарья Гаврилова (11) пробилась во второй раунд соревнований категории Premier в Чарльстоне (США), одержав волевую победу над уроженкой Туниса Онс Жабер — 1:6, 6:4, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 50 минут. Гаврилова сделала 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Жабёр 5 подач навылет, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.



В следующем раунде Гаврилова сыграет либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с испанкой Сильвией Солер-Эспиносой (Q).