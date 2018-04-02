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Стивенс снялась с турнира в Чарльстоне из-за усталости

Стивенс снялась с турнира в Чарльстоне из-за усталости
Теннис / WTA

Американка Слоан Стивенс, получившая четвёртый номер посева на турнире категории Premier в Чарльстоне (США), снялась с турнира из-за усталости после триумфа в Майами. Напомним, Майами проходит на харде, а Чарльстон — на зелёной глине, одной из разновидностей грунта, наиболее распространённой на территории США.

«Жаль, что не смогу сыграть в Чарльстоне на этой неделе. Поход за титулом в Майами полностью вымотал меня как физически, так и психологически. Я не чувствую, что готова играть на высшем уровне, и сейчас мне нужно отдохнуть. Чарльстон — одно из лучших соревнований в туре, и я хочу сыграть там ещё много раз в течение карьеры. Желаю удачи всем девушкам в Чарльстоне на этой неделе», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA.

В основной сетке Стивенс заменит 17-летняя украинка Даяна Ястремская, проигравшая в финале квалификации. Ястремская стартует со второго раунда и сыграет с американкой Бернардой Пера.

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