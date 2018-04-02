Лапко снялась с матча с Бузэрнеску в Чарльстоне из-за травмы

Белоруска Вера Лапко, пробившаяся в основу турнира категории Premier в Чарльстоне (США) через квалификацию, не сумела завершить матч первого раунда основной сетки с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (15). Проиграв первую партию со счётом 4:6, Вера отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левого колена.



Теннисистки к тому моменту провели на корте ровно час. Бузэрнеску не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Лапко 1 подача навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Во втором круге румынская теннисистка сыграет либо с канадкой Эжени Бушар, либо с итальянкой Сарой Эррани (WC).

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