Джорджи, Херцог и Столлар стали участницами 2-го круга турнира в Чарльстоне

Итальянка Камила Джорджи победила испанку Сильвию Солер-Эспиносу (Q) на старте турнира категории Premier в Чарльстоне (США) в двух партиях — 6:1, 6:4. Матч продлился 1 час 7 минут. Джорджи выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Солер-Эспиносы 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Ни эйсов, ни двойных у неё не было. Следующей соперницей Джорджи станет австралийка Дарья Гаврилова (11).



Также во второй круг турнира вышли словенка Полона Херцог, победившая бельгийку Марину Заневскую (Q) с тем же счётом — 6:1, 6:4, и венгерка Фанни Столлар (Q), которая нанесла поражение американке Франческе Ди Лоренцо (Q) — 7:5, 6:1.

Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.