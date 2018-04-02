Иснер: Зверев побеждал меня, когда ему было 14—15 лет

Американец Джон Иснер, обыгравший немца Александра Зверева в финале «Мастерс-1000» в Майами (США) и завоевавший первый титул на турнирах такого уровня, вспомнил, как познакомился с соперником.



«Саша рано начал ездить вместе со старшим братом, Мишей. Я тренировался с ним, когда ему было 14—15 лет, и он обыгрывал меня. Помню, подумал: „Ничего себе, да этот парень действительно хорош“. Меня совсем не удивляют его результаты.



Конечно, немного необычно, что я настолько старше его, что тренировался с ним, когда он был подростком, а теперь он один из лучших теннисистов в мире. Я и представить не мог, что сыграю с ним в таком важном матче, когда впервые его встретил. Безусловно, он невероятно талантлив», — приводит слова Иснера Tennis World USA.

Иснер завоевал титул в Майами, в финале обыграв А. Зверева