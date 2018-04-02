Сын Дэвида и Виктории Бэкхем провёл тренировку с Возняцки в Майами

Второй сын знаменитого футболиста Дэвида Бэкхема и бывшей солистки Spice Girls Виктории Бэкхем, 15-летний Ромео Джеймс, в Майами провёл тренировку со второй ракеткой мира, победительницей Australian Open — 2018 и Итогового чемпионата — 2017 датчанкой Каролиной Возняцки. Видеозапись части тренировочного процесса в своём «Инстаграме» выложила Виктория Бэкхем. Посмотреть можно здесь.



Возняцки выбыла из соревнований в Майами после стартового матча, проиграв пуэрториканке Монике Пуиг со счётом 6:0, 4:6, 4:6.