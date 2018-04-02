Иснер присоединился к Федереру и Надалю среди выигравших «Мастерс» после 30 лет

32-летний американец Джон Иснер стал восьмым теннисистом, завоевавшим титул на турнире серии «Мастерс» в одиночном разряде после 30-го дня рождения. Серия, несколько раз частично менявшая название, ведёт отсчёт с 1990 года.



Первым теннисистом, победившим на «Мастерсе» в возрасте старше 30 лет, стал швед Микаэль Пернфорс. Он выиграл канадский «Мастерс» в 1993-м через месяц после 30-го дня рождения. 30-летний француз Седрик Пьолин победил в Монте-Карло в 2000 году. Затем американец Андре Агасси выиграл семь «Мастерсов» после 30 лет, последним из которых стал Цинциннати-2004. Тогда Агасси было 34 года и 4 месяца.



В 2010 году хорват Иван Любичич, сейчас тренирующий швейцарца Роджера Федерера, победил в Индиан-Уэллсе — 2010 в 31 год. Федерер выиграл Париж-2011 в 30 лет, а затем завоевал ещё десять (!) титулов на «Мастерсах». Последний на данный момент титул, в Шанхае-2017, Роджер завоевал уже после 36-го дня рождения и является самым возрастным чемпионом этих турниров в истории.



Испанец Давид Феррер выиграл Париж-2012 в 30 лет, а его соотечественник Рафаэль Надаль в прошлом году победил в Монте-Карло и Риме незадолго до 31-го дня рождения.