Чакветадзе: думаю, Мыскина несколько раз ошибалась в плане выбора игроков

Экс пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась мнением по поводу отставки Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной России в Кубке Федерации.



«Анастасия Мыскина ушла с поста капитана сборной России по теннису. На это есть несколько причин. Естественно, это плохая статистика матчей – соотношение побед и поражений. За последние шесть матчей мы проиграли пять, а ведь наши девочки приучили нас к тому, что они чаще выигрывают, чем проигрывают. Но в последнее время действительно что-то совсем не клеилось. Думаю, ещё присутствуют какие-то личные моменты, которые повлияли на решение Насти Мыскиной. Что-то она совсем руки опустила. Хотя, честно говоря, ситуация сейчас действительно тяжёлая.



Может быть, девушки относились к Насте больше как к подруге, а не как к капитану. И в каких-то важных для сборной моментах им не удалось услышать именно то, что она хочет до них донести именно как капитан.



Что касается ошибок, помимо неудачных результатов, были и моменты с неправильной расстановкой игроков. Ведь что зависит от капитана? Он может раскрепостить, помочь советом игрокам непосредственно на корте. И второй момент – он может сделать правильные замены. Например, выпустить более опытного игрока исходя из ситуации. Бывает, теннисистка травмируется, например. Но в последнее время всё сыграло не в пользу Насти. Она действительно несколько раз ошиблась в плане выбора игроков – это моё личное мнение. Возможно, на тот момент эти решения казались ей правильными. Но в спорте всё просто – результат говорит сам за себя. Но после боя, как говорится, кулаками не машут», — написала Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате».

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать» Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.