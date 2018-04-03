Чакветадзе: немного огорчена, что у Андреева недостаточно опыта

Российская теннисистка Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» высказала мнение об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.

«Выбор нового капитана – Игоря Андреева – у меня вызывает смешанные чувства. Игорь достаточно хороший игрок, но я никогда не беседовала с ним о теннисных нюансах. Не знаю, какое у него видение игры в целом. Ему стоит попробовать себя в этой роли. Вполне вероятно, что на мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать. С девушкой капитаном как-то не получилось, а мужчина, может быть, протопчет дорожку к победам. Игорь, конечно, попал в далеко не в самую лёгкую ситуацию, и я думаю, что в сложившейся ситуации от него мало что зависит на самом деле, и я немного огорчена, что у него недостаточно опыта.

Если уж говорить по гамбургскому счёту, то колоссальный опыт есть только у Шамиля Тарпищева, который много лет провёл в качестве капитана женской и мужской сборной. Он прекрасно понимает, как именно психологически настроить игрока на позитив, потому что никаких судьбоносных решений Шамиль во время матча не подсказывает. Ведь когда игрок выступает за сборную, на него оказывается дополнительное давление. Это сильно мешает, потому что желание выиграть повышается вдвойне-втройне, потому что ты понимаешь, что играешь за страну. И есть такой момент, что допустим Павлюченкова и Кузнецова настолько на себя давят, что не могут показать свою игру. И Шамиль как раз в подобной ситуации мог какими-то шутками вывести из этого ступора, чтобы переключить это состояние – немножко поулыбались-посмеялись, и вдруг это давление ушло, и игра получается лучше», — написала Чакветадзе.