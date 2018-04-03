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Благодаря исключению Хингис из рейтинга Веснина и Макарова заняли вторую строчку

Благодаря исключению Хингис из рейтинга Веснина и Макарова заняли вторую строчку
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис, занимавшая вторую строчку рейтинг-листа в парном разряде, несмотря на завершение карьеры в конце прошлого сезона, на этой неделе была исключена из рейтинга. Отметим, что со 2 октября 2017 года по 18 марта 2018-го Хингис находилась на первой позиции — на протяжении трёх недель в одиночку, а затем вместе со своей напарницей Чжан Латишей. После вычета очков за Индиан-Уэллс — 2017 Чжан осталась на вершине, а Хингис опустилась на второе место. Всего Мартина за карьеру провела 90 недель на первой позиции в парном рейтинге и 209 — в одиночном.

Благодаря исключению Мартины из рейтинга россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере поднялись на вторую строчку. Ранее их лучшим результатом было третье место, которое они впервые заняли 17 июля 2017 года, после победы на Уимблдоне.

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