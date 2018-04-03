Викери победила Фалькони, Богдан обыграла Родригес в Монтеррее

Американка Сачия Викери (7) вышла во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика), уверенно победив свою соотечественницу Ирину Фалькони — 6:1, 6:4.



Матч продолжался 1 час 18 минут. Викери допустила 7 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Фалькони 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Эйсов у теннисисток не было. Следующей соперницей Викери станет либо ещё одна американка, Юсью Арконада (Q), либо мексиканка Ана-София Санчес (WC).



Также участницей второго раунда стала румынка Ана Богдан (6), одержавшая волевую победу в матче с мексиканкой Викторией Родригес (WC) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). За выход в четвертьфинал Богдан поспорит или с чешкой Терезой Мартинцовой, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.