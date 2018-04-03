Чакветадзе: почему не попробовать новый формат Кубка Дэвиса? Там есть свои плюсы

Экс пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе высказала своё отношение к предлагаемым изменениям в формате проведения Кубка Дэвиса.



«Вообще Кубок Дэвиса стоит на пороге глобальных изменений. Игроки при новом формате сэкономят энергию, не надо будет тратить несколько недель в году, чтобы собраться с силами и несколько раз сыграть за сборную. Для привлечения топовых игроков к турниру, возможно, это тоже лучше, потому что они могут теперь эту неделю для себя освободить, собраться и сыграть, если им это будет интересно.



Почему бы не попробовать новый формат? Понимаю, что любители Кубка Дэвиса хотят обязательно поболеть за свою сборную. Чтобы они к нам приезжали, или мы к ним. Но в последнее время в России я большого ажиотажа не вижу на матчах сборных. Лично я, как фанат тенниса, съездила бы на такой турнир. Для меня был бы плюс, если бы все сборные играли на одной неделе и в одном месте, и я бы могла пойти на тот матч, который хочу, и посмотреть на всех ярких игроков.



Как я понимаю, телевизионный формат от этого тоже выиграет. Ведь все жалуются, что невозможно предугадать, сколько будет длиться матч, что пятисетовики выбивают из колеи всю телевизионную сетку. С тремя сетами будет попроще. Есть свои плюсы, поживём увидим. Я так понимаю, что там большие деньги будут вложены на раскрутку. Некоторые считают, что этот турнир продержится несколько лет и потом погаснет. Но я за перемены. Почему бы нет? И если будут успешны цифры – хорошие рейтинги у телевидения, топ игроки выступают, все довольны и на трибунах нет пустых мест для болельщиков, то тогда будут стараться оптимальным образом этот опыт перекинуть и на Кубок Федерации. Но за один год «взрыва», думаю, не будет. Нужно три-четыре года, посмотреть, пристреляться, и потом уже делать выводы», — написала Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате».

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать» Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!