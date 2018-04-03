Арменулис: Джокович играет с задней линии лучше Агасси. Чем Андре мог помочь?

Бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Радмило Арменулис раскритиковал работу американца Андре Агасси с сербом Новаком Джоковичем.



«Я был против этого тандема с первого дня, потому что он ничего не делал для Новака. Я думаю, что в большей степени Новак помогал ему, потому что он сделал Агасси тренером. Он ушёл, потому что не знал, что делать дальше. Он никогда прежде не работал тренером, у него не было опыта для того, чтобы оказывать Новаку помощь в теннисном развитии. Новак играет с задней линии лучше, чем Агасси, принимает тоже лучше. Чем же Агасси мог ему помочь?», — приводит слова Арменулича Tennis World USA.

Агасси прекратил сотрудничество с Джоковичем