Рыбарикова стартовала на турнире в Монтеррее с победы над Одзаки

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на турнире в Монтеррее под вторым номером, стартовала с победы над представительницей Японии Рисой Одзаки со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Магдалена 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Рыбарикова поспорит с победительницей матча Валентини Грамматикопулу (Греция) — Яна Фетт (Хорватия).