Савиных и Сизикова вышли в четвертьфинал турнира в Монтеррее в парном разряде

Российские теннисистки Валерия Савиных и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал турнира в Монтеррее в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли представительниц Мексики Марселу Сакарьяс и Ренату Сарасуа (WC) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Монтеррее Савиных и Сизикова поспорят с победительницами матча Нао Хибино (Япония)/Дария Юрак (Хорватия, 1) — Исалин Бонавентюр (Бельгия)/Виктория Родригес (Мексика).