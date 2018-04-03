Осака: когда Брэйди повела 2:0, я особо ничего менять не стала

Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Чарльстоне над американкой Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:4.

«Когда Дженнифер повела 2:0 в первом сете, я смогла сохранить спокойствие и особо ничего не меняла. Я просто старалась не атаковать бездумно. В некоторых моментах я позволяла сопернице диктовать условия на корте. Вот это я постаралась изменить», — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Следующей соперницей Наоми будет представительница Германии Лаура Зигемунд.