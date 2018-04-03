Касаткина: ощущения от статуса действующей чемпионки необычные, но давления нет

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём настрое на турнир в Чарльстоне, действующей победительницей которого она является.

«Я хорошо чувствую себя. Это длинная серия турниров, но нам нравится здесь. В Чарльстоне будет последний турнир американской серии, и я с нетерпением жду своего старта.

Ощущения от статуса действующей чемпионки немного необычные, но всё хорошо. Никакого давления я не ощущаю. Я просто выйду на корт и буду играть. Впереди ещё так много турниров.

В Чарльстоне так много различных ресторанов и вообще здесь отличное место. Я выиграла этот турнир в прошлом году, так что всё сложилось воедино. Это место идеально для перехода с харда на грунт, потому что зелёный грунт — это нечто среднее. Это отличный турнир для старта грунтового сезона", — сказала Касаткина в интервью официальному каналу WTA.

Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.