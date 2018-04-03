Квитова: в Чарльстоне ощущения такие, будто мы в Европе

Чешка Петра Квитова оценила своё выступление на старте сезона и поделилась впечатлениями от Чарльстона, где стартовал грунтовый турнир.

«Думаю, нынешний сезон для меня мог складываться лучше, но могло быть и хуже. Больше я довольна тем, как сражаюсь на корте, а не тем, как играю. Но самое важное, что я здорова и могу выступать.

Я хорошо себя чувствую сейчас, проделала большую работу при подготовке к грунтовому сезону. Мне очень нравится в Чарльстоне, здесь тихо. Мы можем гулять по улицам, и ощущения такие, будто мы в Европе", — сказала Квитова в интервью официальному каналу WTA.