Кис: в этот раз я постараюсь остаться в Чарльстоне подольше

Американка Мэдисон Кис оценила своё состояние перед стартом на турнире в Чарльстоне. Во втором круге она сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лара Арруабаррена (Испания).

«Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Я повредила подколенное сухожилие в матче с Викторий Азаренко и не хотела усугублять ситуацию, поэтому снизила нагрузку. Мне очень нравится Чарльстон, местная еда, люди, атмосфера турнира в целом. Мне очень хорошо здесь, наверное, поэтому я так хорошо выступаю в Чарльстоне. В этот раз постараюсь остаться здесь подольше.

Переход с харда на грунт — это всегда нелегко, учитывая, что после турнира в Майами прошла всего пара дней. Но мне нравится играть в Чарльстоне, здесь довольно быстрое покрытие. Это будет отличной подготовкой перед европейскими турнирами", — сказала Кис в интервью официальному каналу WTA.