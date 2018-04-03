Гарсия: я очень рада вернуться на грунт

Французская теннисистка Каролин Гарсия оценила своё выступление на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами и поделилась ожиданиями от старта грунтового сезона.

«Турниры в Индиан-Уэллсе и Майами прошли нормально для меня, ничего особенного. В Индиан-Уэллсе я потерпела поражение от Кербер, но она играла здорово. В Майами я уступила в первом же круге Элисон Риске и была очень расстроена. Соперница играла отлично, а я действовала недостаточно агрессивно. После этого я вернулась к тренировкам.

Грунтовый сезон — это всегда увлекательно. Большая часть соревнований пройдёт в Европе и завершится Открытым чемпионатом Франции, особенным турниром для меня. Я очень рада вернуться на грунт.

Мне нравится выступать в Чарльстоне. Впервые я сыграла здесь несколько лет назад в квалификации. На матчах всегда много зрителей. С нетерпением жду своего старта на турнире", — сказала Гарсия в интервью официальному каналу WTA.