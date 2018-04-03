Циципас: я не собирался ссориться с Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал конфликт, который у него возник в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами с россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 4:6, 2:6).

«У нас был длинный розыгрыш, после моего удара мяч задел трос, попал в корт, он ответил, потом было ещё три-четыре удара, и он отправил мяч в аут. А после стал требовать извинений. Я же не считал, что должен извиняться, и начал готовиться к следующему розыгрышу. В самом деле, о каких извинениях он говорил, если мы потом ещё по три-четыре раза ударили по мячу? Я извинился, но чувствовал себя не лучшим образом. Ведь получилось, что он вынудил меня это сделать. Я проигрывал и был расстроен.

После матча я расстроился ещё сильнее. Конечно, я сказал ему не лучшие слова, и ничего хорошего в этом нет. Но я не собирался ссориться и скандалить с ним. Вот и вся история», — цитирует Циципаса «Спорт-экспресс».

После рукопожатия по окончании матча Циципас что-то сказал россиянину. Медведев предложил сопернику заткнуться, а когда в эпизод вмешался судья, россиянин пожаловался на нецензурную брань. Также Медведев назвал Циципаса «ребёнком, который не умеет драться».

Медведев: Циципас мне сказал «ср***й русский». Это нормально?