Журналистка рассмешила Иснера, назвав его отцом

Американский теннисист Джон Иснер рассмеялся в ходе пресс-конференции, проходившей во время турнира в Майами, когда журналистка перепутала факты из биографии спортсмена. Между игроком и журналисткой состоялся забавный диалог.

«Вы удивлены, что в вашем возрасте, в 32 года, вы сейчас являетесь молодым отцом, может, в вашем возрасте, с вашим опытом, отцовством…. Ммм, у вас же есть ребёнок?» — спросила журналистка.

«Нет», — ответ удивлённый Иснер.

«Я подумал, что… что за ерунда? Что происходит», — смеясь, прокомментировал произошедшее теннисист.

Посмотреть видеоможно в «твиттере» журналиста Хосе Моргадо.