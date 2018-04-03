Касаткина: вот чем я занимаюсь в Чарльстоне

Американская теннисистка Шелби Роджерс познакомила россиянку Дарью Касаткину с традиционными блюдами южных штатов, сообщает официальный «твиттер» турнира в Чарльстоне.

Затем первая ракетка России написала «Вот чем я занимаюсь в Чарльстоне» и опубликовала фото с дегустации блюд.

Касаткина является действующей победительницей соревнований в Чарльстоне. Во втором круге нынешнего турнира российская теннисистка встретится с представительницей США Кристиной Макхэйл, которая победила Зарину Дияс из Казахстана.

Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.