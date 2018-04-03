Руседски: в мужском теннисе сейчас переходный этап. Думаю, затянется на год-два

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски рассказал о своём отношении к нынешнему положению дел в мужском теннисе.

«Сейчас в мужском теннисе наступил переходный этап. У турниров серии „Мастерс“ появились новые чемпионы. Ранее на этих соревнованиях доминировали игроки из топ-4 и Вавринка. Наступили интересные времена. Думаю, этот переходный период затянется на год-два. Ветераны ещё будут добиваться успеха, но и новые игроки будут стучаться в двери», — приводит слова Руседски Sky Sports.