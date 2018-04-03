Крофт: кажется, после всех проблем Тима со здоровьем его стали недооценивать

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт поделилась ожиданиями от возвращения на корт испанца Рафаэля Надаля и предположила, что австриец Доминик Тим может громко заявить о себе в грунтовой части сезона.

«Конечно, все ждут, что Рафа вернётся на корт и вновь будет очень опасным соперником для всех. Надеемся, что он полностью залечил травму бедра. Все в нетерпении от его предстоящего возвращения.

Кто может громко заявить о себе на грунте? Доминик Тим пока выглядит достаточно скромно. Но наступает его часть сезона, когда он может произвести впечатление и набрать очки, чтобы вывести свою игру на новый уровень. Кажется, после всех проблем со здоровьем его стали недооценивать", — цитирует Крофт Sky Sports.