Кирьос поиграл в баскетбол на Багамах

Австралийский теннисист Ник Кирьос после участия в турнире в Майами полетел на Багамы. 22-летний теннисист восстанавливает силы на отдыхе. На Багамах Кирьос поиграл в баскетбол, о чём сообщил своим подписчикам в «Инстаграме».



На турнире в Майами Кирьос уступил будущему финалисту Александру Звереву в четвёртом круге (4:6, 4:6). До этого австралийцу пришлось отказаться от участия в турнирах из-за проблем с локтем.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Кирьоса.

Кирьос пропустит матчи Кубка Дэвиса. Спортсмен планирует отдохнуть около недели, после чего отправится в Хьюстон, чтобы принять участие в очередном турнире.