Касаткина претендует на звание лучшей теннисистки марта

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку марта 2018 года. На это звание претендуют японка Наоми Осака, представительница Латвии Елена Остапенко, россиянка Дарья Касаткина и американка Слоан Стивенс.



Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится 5 апреля. Победительница будет объявлена 6 апреля. Также будут определены «Прорыв месяца» и «Лучший удар марта».

В январе лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале — чешка Петра Квитова.

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