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Анисимова и Коллинз — кандидаты на звание «Прорыв месяца»

Анисимова и Коллинз — кандидаты на звание «Прорыв месяца»
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв марта». На это звание претендуют две представительницы США — Аманда Анисимова и Даниэль Коллинз.

Проголосовать можно на официальном сайте тура.

Голосование по этой номинации завершится 5 апреля. Победительница будет объявлена 6 апреля. Также будут определены обладательница лучшего удара марта и игрок месяца.

В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина.

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