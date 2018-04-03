Анисимова и Коллинз — кандидаты на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв марта». На это звание претендуют две представительницы США — Аманда Анисимова и Даниэль Коллинз.
Проголосовать можно на официальном сайте тура.
Голосование по этой номинации завершится 5 апреля. Победительница будет объявлена 6 апреля. Также будут определены обладательница лучшего удара марта и игрок месяца.
В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина.
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