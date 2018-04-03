Руседски: Иснер будет опасным соперником на грунте

Экс-четвёртая ракетка мира Грег Руседски считает, что американский теннисист Джон Иснер может добиться успехов на турнирах на грунте.

«На самом деле Иснер играет на кортах на грунте очень хорошо. В Кубке Дэвиса он обыграл Цонгу. В первом раунде «Ролан Гаррос» в 2011 году он выигрывал 2:1 по сетам у Надаля, хоть затем и уступил в пяти сетах.

Поэтому не стоит удивляться, если Иснер доберётся до четвертьфиналов нескольких турниров на грунте. С его подачами, ударом справа и движением по корту он будет опасным соперником.

Вряд ли он выиграет какой-то турнир, но будет опасным соперником для любого игрока. Его последние результаты удивительны. Он только что выиграл крупнейший турнир в своей карьере, набрал великолепную форму. Почему бы теперь не развить успех?» — цитирует Руседски TennisWorldUSA.