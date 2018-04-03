Иснер после победы в Майами посвятил «твит» Федереру и поздравил всех с Пасхой

Американец Джон Иснер, на протяжении всей карьеры восхищавшийся швейцарцем Роджером Федерером, посвятил ему «твит» после своей победы в Майами. Этот триумф стал для Джона первым на турнирах серии «Мастерс-1000» в одиночном разряде. При этом двумя неделями ранее он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в паре со своим соотечественником Джеком Соком.



«Так вот что за чувства Роджер Федерер испытывает практически каждую неделю. Всех с Пасхой», — написал Иснер в своём «твиттере».



Католическая Пасха в этом году отмечалась в воскресенье, 1 апреля, на неделю раньше православной.