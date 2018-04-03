Джокович поделился фотографией с отдыха в Доминиканской Республике

Серб Новак Джокович, проигравший оба официальных матча в марте — японцу Таро Даниэлу в Индиан-Уэллсе и французу Бенуа Пэру в Майами, — отправился в Доминикану вместе с женой Еленой и их детьми, Стефаном и Тарой. Новак выложил фотографию с прогулки с семьёй в своём «инстаграме», сопроводив её подписью: «Поздравляю всех с пасхальными выходными! Надеюсь, вы тоже наслаждаетесь совместным временем со своими любимыми».



Джокович должен вернуться на корт к старту «Мастерс-1000» в Монте-Карло. До начала первого в сезоне грунтового «Мастерса» остаётся чуть меньше двух недель — он стартует в воскресенье, 15 апреля.