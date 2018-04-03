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Таунсенд победила Уотсон и может сыграть с Весниной в Чарльстоне

Таунсенд победила Уотсон и может сыграть с Весниной в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американка Тэйлор Таунсенд вышла во второй раунд турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв британку Хитер Уотсон в двух партиях — 6:3, 6:4.

Поединок получился достаточно затяжным для такого счёта — 1 час 47 минут. Таунсенд выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Уотсон 1 подача навылет, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21. В первой партии лишь один гейм не завершился брейком.

Следующей соперницей Таунсенд станет либо россиянка Елена Веснина (16), либо американка Мэдисон Бренгл.

В другом матче американка Клэр Лю (Q) одержала волевую победу над полячкой Магдой Линетт — 1:6, 6:3, 6:3.

Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Хитер
Уотсон
Тэйлор
Таунсенд
3:6 4:6
Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Клэр
Лю
Магда
Линетт
1:6 6:3 6:3
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