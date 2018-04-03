Веснина победила Бренгл в первом круге турнира в Чарльстоне

Россиянка Елена Веснина (16) вышла во второй круг турнира категории Premier в Чарльстоне, обыграв американку Мэдисон Бренгл в трёх партиях — 6:3, 2:6, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Веснина выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 9 брейк-пойнтов из 20. На счету Бренгл 4 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Подач навылет у Мэдисон не было.



Больше всего брейков теннисистки сделали в первой и второй партиях. В первом сете только три гейма закончились в пользу подающей, во втором — два.



Во втором раунде Веснина сыграет с другой американкой, Тэйлор Таунсенд.

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