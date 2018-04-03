Броэди, Фетт и Фёгель вышли во второй круг турнира в Монтеррее

Завершился ряд матчей первого круга на турнире в Монтеррее (Мексика). Британка Наоми Броэди одержала победу над канадкой Кэрол Чжао в трёх партиях — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. Следующей соперницей Броэди станет либо венгерка Тимя Бабош (4), либо чешка Мари Бузкова (Q).



Хорватка Яна Фетт разгромила Валентини Грамматикополу (Q) из Греции — 6:0, 6:2. Во втором раунде Фетт сыграет со второй сеяной, словачкой Магдаленой Рыбариковой.



Швейцарка Стефани Фёгель (SR) в двух сетах победила словенку Далилу Якупович (Q) — 6:3, 6:4. Дальше она сыграет либо с пуэрториканкой Моникой Пуиг (5), либо с американкой Николь Гиббз.