Бушар проиграла Эррани в первом раунде турнира в Чарльстоне

Канадка Эжени Бушар потерпела поражение в первом круге турнира категории Premier в Чарльстоне (США), уступив итальянке Саре Эррани (WC) в двух партиях — 4:6, 4:6. Для Бушар это четвёртый проигрыш в пяти последних матчах. Эррани, напротив, выиграла шесть из семи последних поединков.



Теннисистки провели на корте полтора часа. Эррани не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Бушар 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Подач навылет у Эжени тоже не было.



Во втором раунде Эррани встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (15).

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