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Бушар проиграла Эррани в первом раунде турнира в Чарльстоне

Бушар проиграла Эррани в первом раунде турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Канадка Эжени Бушар потерпела поражение в первом круге турнира категории Premier в Чарльстоне (США), уступив итальянке Саре Эррани (WC) в двух партиях — 4:6, 4:6. Для Бушар это четвёртый проигрыш в пяти последних матчах. Эррани, напротив, выиграла шесть из семи последних поединков.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Эррани не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Бушар 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Подач навылет у Эжени тоже не было.

Во втором раунде Эррани встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (15).

Чарльстон 2018. 1-й круг
03 апреля 2018 года, вторник. 20:00 МСК
Эжени
Бушар
Сара
Эррани
4:6 4:6
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