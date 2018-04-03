Веснина: люди в Чарльстоне очень приветливые и тёплые и турнир замечательный

Россиянка Елена Веснина, победившая американку Мэдисон Бренгл в первом круге турнира в Чарльстоне (США) со счётом 6:3, 2:6, 6:2, поделилась эмоциями после успеха.



«Очень рада выиграть первый матч на зелёной глине. Мне удалось быстро привыкнуть и адаптироваться к другому передвижению по корту. Мэдисон — непростая соперница, она постоянно бегает за всеми мячами. Она бьётся до конца, и я счастлива, что выиграла решающую партию. Во втором сете я немного „выключилась“, но там она играла очень здорово.



Мне нравятся люди с юга. Я тоже с юга, но с юга России. Люди тут очень приветливые и тёплые. Здесь замечательный турнир, с замечательным турнирным директором. Эти соревнования очень отличаются от всех остальных стартов в Штатах.



У меня было время восстановиться, посмотреть город. Когда играешь в двух разрядах, это тяжелее психологически и физически. Я просто хочу насладиться временем, которое проведу в Чарльстоне. Моей напарницы здесь нет, поэтому я не играю пару. Это один из лучших турниров, с лучшими фанатами», — приводит слова Весниной официальный сайт WTA.

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