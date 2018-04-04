Соррибес-Тормо и Санчес вышли во второй раунд турнира в Монтеррее

Испанка Сара Соррибес-Тормо вышла во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика), обыграв чешку Терезу Мартинцову в двух партиях — 6:1, 7:5.



Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Соррибес-Тормо ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Мартинцовой 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Во втором круге испанка сыграет с румынкой Аной Богдан (6).



Также во второй раунд пробилась местная теннисистка, Ана София Санчес (WC), впервые выигравшая матч в основной сетке турнира WTA. Она победила американку Юсью Арконаду (Q) со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Следующей соперницей Санчес будет другая американка — Сачия Викери (7).