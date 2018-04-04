Кудрявцева и Среботник сыграют с экс первой ракеткой мира в Чарльстоне

Россиянка Алла Кудрявцева в паре со словенкой Катариной Среботник пробилась в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Николь Меличар и чешку Квету Пешке на чемпионском тай-брейке — 6:1, 4:6, [10:8].



Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Кудрявцева и Среботник сделали 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 14. На счету Меличар и Пешке 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Подач навылет у Николь и Кветы не было.



За выход в полуфинал российско-словенская пара поспорит с экс первой ракеткой мира, американкой Бетани Маттек-Сэндс, и чешкой Андреа Главачковой-Сестини (2).