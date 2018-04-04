Блинкова проиграла в паре с Морозовой в Монтеррее

Россиянка Анна Блинкова не смогла продолжить выступления на турнире в Монтеррее (Мексика) в обоих разрядах. После победы в одиночке она проиграла стартовый матч парных соревнований вместе с белоруской Лидией Морозовой — 6:3, 3:6, [8:10] американке Ирине Фалькони и украинке Лесе Цуренко.



Игра продолжалась 1 час 16 минут. Фалькони и Цуренко выполнили 1 подачу навылет, допустили 3 двойные ошибки и использовали оба заработанных брейк-пойнта. Четвёртые сеяные сделали 2 эйса, 8 двойных и реализовали 2 брейк-пойнта из 5.



Напомним, что в конце прошлой неделе Блинкова была во Франции, где стала чемпионкой турнира ITF.

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