Пуиг победила Гиббз в первом круге турнира в Монтеррее

Пуэрториканка Моника Пуиг (5) успешно стартовала на турнире в Монтеррее (Мексика), победив американку Николь Гиббз в двух партиях — 6:3, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Пуиг выполнила 5 подач навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала все 3 заработанных ей брейк-пойнта. Гиббз не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные и, заработав 5 брейк-пойнтов, не смогла использовать ни один.



Следующей соперницей Пуиг станет швейцарка Стефани Фёгель, победившая словенку Далилу Якупович (Q).

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