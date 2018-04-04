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Пуиг победила Гиббз в первом круге турнира в Монтеррее

Пуиг победила Гиббз в первом круге турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

Пуэрториканка Моника Пуиг (5) успешно стартовала на турнире в Монтеррее (Мексика), победив американку Николь Гиббз в двух партиях — 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Пуиг выполнила 5 подач навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала все 3 заработанных ей брейк-пойнта. Гиббз не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные и, заработав 5 брейк-пойнтов, не смогла использовать ни один.

Следующей соперницей Пуиг станет швейцарка Стефани Фёгель, победившая словенку Далилу Якупович (Q).

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