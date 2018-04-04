Анн: я старалась не позволять Стосур диктовать условия на корте

Американка Кристи Эрим Анн поделилась впечатлениями от победы над австралийкой Самантой Стосур в первом круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:2, 6:4 и рассказала о своём тренере.

«Саманта — одна из лучших теннисисток тура по игре на грунте. Я старалась действовать агрессивно и не позволять ей диктовать условия на корте благодаря форхенду, потому что в этом она очень хороша. Таким был мой план на игру. Я пыталась сама контролировать ход розыгрышей.

Меня тренирует Шеней Перри. Я знаю её с 16 лет, когда она ещё выступала. Два года назад Кэти Ринальди пригласила её в тренировочный лагерь сборной. Мы стали работать вместе. Она планировала пробыть там неделю, но осталась подольше, и я в шутку спросила: «Вы хотите быть моим тренером?». Обычно мы занимались не больше пары дней или немного больше. Я всё время ездила из Орландо в Боку и обратно, когда USTA переехала в Орландо. В этом году она также была вынуждена пару раз приезжать. Я рада, что сейчас она здесь со мной", — цитирует Анн официальный сайт тура.