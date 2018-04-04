Макферсон: в работе с Иснером мы стараемся учиться у Федерера

Австралийский тренер Дэвид Макферсон, работающий с американцем Джоном Иснером, рассказал, что для достижения успеха на турнире в Майами его подопечному потребовалось расслабиться и забыть о результате.

«Для достижения успеха нужно расслабиться. Это клише звучит так просто, но это правда. Мы все знаем, что когда расслабляешься, то талант непременно проявится. Например, когда я выхожу на поле для гольфа без всяких ожиданий, то просто наслаждаюсь игрой и могу добиться многого. Если же напряжён и слишком сильно переживаешь и думаешь о результате, то закрепощаешься. Важно оставаться расслабленным.

Думаю, всем следует обратить внимание на то, как Роджер Федерер вернулся на вершину рейтинга. Он просто блестяще контролировал свои эмоции. В работе с Джоном мы стараемся брать с Роджера пример и учиться у него", — цитирует Макферсона официальный сайт тура.