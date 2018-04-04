Бушар: тяжело тренироваться две недели, а затем выходить на матч и проигрывать

Канадка Эжени Бушар после поражения в первом круге турнира в Чарльстоне от итальянки Сары Эррани со счётом 4:6, 4:6 рассказала о кризисе в своей игре.

«Иногда я хорошо себя чувствую, а иногда понятия не имею, что происходит. Думаю, самое важное — просто продолжать двигаться дальше. В последнее время я хорошо работаю на тренировках. Но нужно перенести это в матчи.

Думаю, большое количество игр мне поможет. Тяжело тренироваться две недели, а затем выходить на матч и проигрывать, а затем опять две недели тренироваться и вновь проигрывать. Это непростой круг, потому что ты начинаешь больше нервничать и ощущаешь большее давление перед игрой, особенно на центральном корте крупного турнира, на который ты, к примеру, получила «уайлд-кард». Так что я в непростой ситуации.

Я хочу играть на турнирах поменьше, чтобы получить игровую практику там, куда никто не обратит внимания. Я хочу лишь бороться и найти свой ритм», — сказала Бушар на пресс-конференции.