Надаль: пока не знаю, смогу ли сыграть в матче Кубка Дэвиса в пятницу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Дэвиса со сборной Германии, который будет проходить на арене для боёв быков в Валенсии.

«Мне нравится корт в Валенсии. Мы уже играли на аренах для боёв быков в Мадриде, Аликанте и Кордобе, добивались хороших результатов.

Я пока не знаю, буду ли играть в пятницу. Посмотрим, как сложится эта неделя. Я с нетерпением жду начала и надеюсь, что буду готов физически. Последние пять месяцев были непростыми для меня», — цитирует Надаля Ubitennis.

В обновлённом рейтинге ATP Надаль занял первое место, опередив швейцарца Роджера Федерера. Испанец пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы. Надаль приступил к тренировкам около недели назад.