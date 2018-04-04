Надаль: я плакал в Акапулько и Австралии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что он пожалел об участии в турнире в Австралии, проходившем в январе 2018 года.

«Я бы изменил свои планы, чтобы сыграть на турнире «Большого шлема» и не испытывать боли. Мне кажется, что за свою карьеру я пропустил больше крупных турниров, чем мои конкуренты. Я плакал в Акапулько и Австралии… Это сложные моменты, к сожалению, спортсмена всегда преследуют травмы», — цитирует Надаля Ubitennis.

В Австралии Надаль отказался от продолжения четвертьфинального матча с хорватом Марином Чиличем из-за травмы. Теннисисты провели на корте почти четыре часа, после чего испанец не смог продолжить игру. В конце четвёртого сета Надаль брал медицинский тайм-аут.

В начале апреля в обновлённом рейтинге ATP испанец вернулся на первую строчку рейтинга лучших теннисистов мира, в котором он обошёл швейцарца Роджера Федерера. Из-за травм Надаль пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Под вопросом остаётся участие теннисиста в четвертьфинале Кубка Дэвиса против сборной Германии.