Андерсон снялся с турнира в Хьюстоне

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон принял решение сняться с турнира в Хьюстоне (США), который пройдёт с 7 по 15 апреля 2018 года. В рейтинге ATP 31-летний уроженец Йоханнесбурга располагается на восьмой позиции.

«К сожалению, в этом году я не смогу выступить в Хьюстоне. Это один из моих любимых турниров, и я надеюсь вернуться на местные корты в 2019 году», — написал Андерсон в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что участия в соревнованиях в Хьюстоне не примет представитель Южной Кореи Чхун Хён.