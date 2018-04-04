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Джокович и Штепанек прекратили сотрудничество

Джокович и Штепанек прекратили сотрудничество
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прекратил сотрудничество с чехом Радеком Штепанеком, который входил в тренерский штаб спортсмена.

«Взаимоотношения Джоковича и Штепанека были и остаются отличными. Новак получил удовольствие от совместной работы, сумел многому научиться. Джокович благодарен за помощь и поддержку, которую он получил у Штепанека», — говорится в сообщении на официальном сайте Джоковича.

Также Джокович подчеркнул, что он стремится быстрее набрать форму после травмы и вернуться на корт, чтобы снова побеждать. Ближайшие дни спортсмен проведёт со своей семьёй на отдыхе. После этого серб планирует начать подготовку к грядущим турнирам.

Ранее Джокович прекратил сотрудничество с американцем Андре Агасси, который также входил в тренерский штаб спортсмена.

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