Джокович и Штепанек прекратили сотрудничество

Сербский теннисист Новак Джокович прекратил сотрудничество с чехом Радеком Штепанеком, который входил в тренерский штаб спортсмена.

«Взаимоотношения Джоковича и Штепанека были и остаются отличными. Новак получил удовольствие от совместной работы, сумел многому научиться. Джокович благодарен за помощь и поддержку, которую он получил у Штепанека», — говорится в сообщении на официальном сайте Джоковича.

Также Джокович подчеркнул, что он стремится быстрее набрать форму после травмы и вернуться на корт, чтобы снова побеждать. Ближайшие дни спортсмен проведёт со своей семьёй на отдыхе. После этого серб планирует начать подготовку к грядущим турнирам.

Ранее Джокович прекратил сотрудничество с американцем Андре Агасси, который также входил в тренерский штаб спортсмена.